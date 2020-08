Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : Sandoz lance deux nouveaux génériques au Canada Cercle Finance • 19/08/2020 à 16:14









(CercleFinance.com) - Sandoz, une filiale de Novartis, a annoncé mercredi le lancement au Canada de versions génériques de deux anticancéreux, le Rituximab de Roche et le Pegfilgrastim d'Amgen. Le Rituximab est un anticorps monoclonal thérapeutique qui mobilise les défenses immunitaires de l'organisme et permet à la population de lymphocytes B sains de se régénérer dans le cadre du traitement de différents cancers du sang. Le Pegfilgrastim est, lui, indiqué pour réduire la fréquence des infections qui se manifestent chez les patients atteints d'un cancer non myéloïde et traités par des agents antinéoplasiques myélosuppresseurs. Les deux biosimilaires ont été approuvés par Health Canada, l'autorité fédérale canadienne en charge de l'homologation des produits médicaux.

