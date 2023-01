Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: Sandoz lance deux antidiabétiques au Canada information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 16:26









(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de médicaments biosimilaires de Novartis, a annoncé vendredi la mise sur le marché canadien des versions génériques de deux célèbres anti-diabétiques de Merck.



Les comprimés de PrSandoz Sitagliptin, une version générique de Januvia de Merck, et de PrSandoz Sitagliptin-Metformin, une version générique de Janumet, sont indiqués, en monothérapie, dans le traitement d'appoint en vue d'améliorer le contrôle glycémique chez les patients adultes avec un diabète de type 2.



On les utilise également pour aider à réduire les complications à long terme associées à la maladie et à conserver une qualité de vie au fil du temps.



En associations complémentaires, ils sont indiqués comme traitement d'appoint au régime alimentaire et à l'activité physique pour la régulation de la glycémie chez les patients adultes avec diabète de type 2.





