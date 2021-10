Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : Sandoz finalise le rachat des antibiotiques de GSK information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de génériques de Novartis, a annoncé lundi avoir finalisé le rachat des activités de GlaxoSmithKline dans les antibiotiques céphalosporines, une opération destinée à renforcer sa position de leader mondial des antibiotiques. L'accord comprend les droits mondiaux sur trois marques (Zinnat, Zinacef et Fortum) dans plus de 100 pays générant des ventes annuelles de quelque 140 millions de dollars. La transaction exclut les droits aux Etats-Unis, en Australie et en Allemagne sur certaines marques précédemment cédées par GSK, ainsi que certains droits en Inde, au Pakistan, en Egypte, au Japon et en Chine, qui seront eux conservés par GSK. Sandoz avait annoncé en début d'année qu'il paierait 350 millions de dollars à la clôture de l'opération, un montant auquel pourraient s'ajouter des paiements supplémentaires susceptibles d'atteindre 150 millions de dollars.

