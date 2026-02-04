Novartis s'attend à une baisse de son bénéfice en 2026 en raison de l'expiration de brevets pour des médicaments clés

Novartis s'attend à une baisse à un chiffre de son bénéfice de base en 2026

Compenser l'expiration des brevets par des accords de 30 milliards de dollars, médicaments contre le cancer

Le cours de l'action perd 1,3 % dans les échanges de la matinée

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a prévu une baisse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation 2026 d'un faible pourcentage à un chiffre, freiné par la concurrence de copies moins chères de produits établis tels que l'Entresto, un médicament pour le cœur.

Novartis s'appuie sur les médicaments anticancéreux Kisqali et Scemblix et sur les 30 milliards de dollars dépensés l'année dernière pour des accords, afin de compenser l'expiration des brevets, c'est-à-dire la perte d'exclusivité sur le marché, pour ses médicaments vedettes. Il s'agit notamment d' Entresto pour l'insuffisance cardiaque, dutraitement des allergies Xolair et de Cosentyx pour les maladies auto-immunes.

Les prévisions du groupe pour 2026, qui ne tiennent pas compte des effets de change, incluaient une projection de faibles gains à un chiffre pour les ventes du groupe, sans mentionner de chiffres.

Ces chiffres sont à comparer avec le consensus des analystes de Visual Alpha qui prévoient une augmentation des revenus d'environ 6,6 % pour atteindre 58,2 milliards de dollars cette année.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que la partie inférieure de la fourchette de prévisions de bénéfices de l'entreprise pour 2026, de 21,3 à 22 milliards de dollars, en supposant un effet de change positif de 1 %, pourrait inciter les analystes à réduire leurs estimations, qui étaient de 21,8 milliards de dollars en moyenne.

Les actions de Novartis ont chuté de 1,3 % dans la matinée, atteignant leur plus bas niveau depuis deux jours.

L'ENTREPRISE EST OPTIMISTE QUANT À LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS À MOYEN TERME

Le directeur général Vas Narasimhan s'est toutefois montré optimiste quant à la réalisation des objectifs à moyen terme, soulignant les perspectives de croissance à plus long terme et prévoyant une augmentation des ventes cette année malgré la concurrence des fabricants de médicaments génériques.

"En 2026, nous prévoyons de croître grâce à l'expiration du plus grand brevet de l'histoire de Novartis, ce qui souligne la force de notre activité, et nous restons en bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme", a-t-il déclaré.

Novartis a fait état d'une hausse de 1% de son bénéfice opérationnel au quatrième trimestre, ajusté des éléments exceptionnels, grâce à l'augmentation des ventes de Kisqali, un médicament contre le cancer du sein, de Kesimpta, un médicament contre la sclérose en plaques, et de Cosentyx, un médicament contre le psoriasis, entre autres.

Le bénéfice d'exploitation ajusté était de 4,92 milliards de dollars, en ligne avec le consensus des analystes d'environ 4,9 milliards de dollars compilé par Visible Alpha.