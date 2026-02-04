Novartis s'attend à une baisse dans une fourchette basse à un chiffre de son bénéfice d'exploitation en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a prévu mercredi une baisse de son bénéfice d'exploitation pour 2026 dans une fourchette basse à un chiffre, freiné par la concurrence de copies moins chères de produits établis tels que l'Entresto, un médicament pour le cœur.