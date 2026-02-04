Novartis s'attend à une baisse d'un faible pourcentage à un chiffre de son bénéfice d'exploitation en 2026

(Ajoute les résultats du 4ème trimestre, le contexte)

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a prévu mercredi une baisse de son bénéfice d'exploitation 2026 d'un faible pourcentage à un chiffre, freiné par la concurrence de copies moins chères de produits établis tels que l'Entresto, un médicament pour le cœur.

L'entreprise a également fait état d'une hausse de 1 % de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, ajusté pour tenir compte des éléments spéciaux, grâce à l'augmentation des ventes du Kisqali, un médicament contre le cancer du sein, du Kesimpta, un médicament contre la sclérose en plaques, et du Cosentyx, un médicament contre le psoriasis, entre autres médicaments.

Le bénéfice s'est élevé à 4,92 milliards de dollars, ce qui correspond à un consensus d'analystes d'environ 4,9 milliards de dollars, compilé par Visible Alpha.

Novartis s'appuie sur des médicaments anticancéreux à croissance rapide, le Kisqali et le Scemblix, ainsi que sur sa stratégie d'acquisitions et de licences de 30 milliards de dollars mise en œuvre l'année dernière, pour faire face à l'imminence de l'expiration des brevets de certains de ses médicaments phares, notamment l'Entresto contre l'insuffisance cardiaque, le Xolair (antiallergique) et le Cosentyx.