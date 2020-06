Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : retire sa demande européenne sur Xiidra Cercle Finance • 26/06/2020 à 16:17









(CercleFinance.com) - Novartis a retiré sa demande de mise sur le marché européen concernant Xiidra, un traitement des signes et des symptômes de la sécheresse oculaire, peut-on lire vendredi sur le site de l'Agence européenne des médicaments. Dans une lettre envoyée à cette émanation de l'Union européenne, Novartis justifie sa décision par son incapacité à répondre aux questions soulevées par l'agence - qui met en doute l'efficacité du médicament - dans les temps impartis. Novartis avait fait l'acquisition de Xiidra l'an dernier auprès du laboratoire Shire. L'action Novartis reculait de 0,8% vendredi en fin de séance à Zurich.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange +2.52%