Novartis : retire de son portefeuille une molécule d'Aduro

(CercleFinance.com) - Novartis annonce avoir décidé de retirer une molécule d'Aduro de son portefeuille, sur la base de nouvelles données cliniques. Novartis a ainsi commencé à clore l'essai clinique de phase 1b, censé évaluer l'innocuité et l'efficacité préliminaire de l'ADU-S100 en combinaison avec l'anticorps monoclonal anti-PD-1 expérimental de Novartis dans le traitement des tumeurs solides ou des lymphomes. Novartis met également fin à l'inscription à un essai clinique de phase 1 en cours, évaluant l'ADU-S100 dans le traitement du mélanome récidivant et réfractaire, en association avec Yervoy, l'anticorps de Bristol-Myers Squibb. Aduro continue néanmoins d'enrôler pour un essai clinique de phase 2 de l'ADU-S100 en combinaison avec le Keytruda de Merck, en tant que traitement du carcinome épidermoïde récurrent ou métastatique de la tête et du cou.

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange +0.67%