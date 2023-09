Novartis: résultats positifs pour le Luthatera contre les tumeurs neuroendocrines

(AOF) - Novartis (+0,33% à 92,24 francs suisses) annonce aujourd'hui que l'étude de phase III Netter-2 portant sur son produit Lutathera avait atteint son objectif principal. Le laboratoire pharmaceutique précise que le traitement de première ligne par Lutathera en association avec l'octréotide à longue durée d'action a démontré une amélioration significative de la survie sans progression chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines (TNE) gastro-entéro-pancréatiques de grade 2 et 3, positives au récepteur de la somatostatine (SSTR), nouvellement diagnostiquées.

Les résultats ont été obtenus en comparaison avec l'octréotide à longue durée d'action administré seul à forte dose. L'étude n'a donné lieu à aucun résultat nouveau ou inattendu en matière de sécurité et les données sont cohérentes avec le profil de sécurité déjà bien établi de Lutathera1-4.

Les TNE sont un type de cancer qui prend naissance dans les cellules neuroendocrines de l'organisme et sont généralement considérées comme des tumeurs malignes à croissance lente. Cependant, certaines TNE sont associées à une progression rapide et à un mauvais pronostic et, dans de nombreux cas, le diagnostic est retardé jusqu'à ce que les patients aient atteint un stade avancé de la maladie. Bien que les TNE soient une maladie rare (orpheline), leur incidence a augmenté de plus de 500 % au cours des trois dernières décennies, faisant apparaître un besoin urgent d'options thérapeutiques supplémentaires pour les patients nouvellement diagnostiqués.

