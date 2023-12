Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: résultats positifs dans le cancer du sein précoce information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui les résultats d'une analyse mise à jour d'un essai de phase III évaluant la survie sans maladie invasive chez les patientes souffrant de cancer du sein précoce HR+/HER2- ayant été traité par Kisqali (ribociclib), après un suivi médian de 33,3 mois.



Les résultats renforcent le bénéfice observé lors de l'analyse intermédiaire précédente, avec une réduction de 25,1 % du risque de récidive de la maladie chez ces patients traités avec Kisqali + traitement endocrinien standard, par rapport au traitement endocrinien standard seul.



'En tant que cliniciens, nous savons que les patientes diagnostiquées avec un cancer du sein précoce HR+/HER2- restent exposées à un risque de récidive pendant des décennies, malgré un traitement endocrinien adjuvant', indique Gabriel N. Hortobagyi, professeur d'oncologie médicale du sein, MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas.



'Les résultats mis à jour renforcent le potentiel du ribociclib pour aider à répondre à ces besoins pour la population à risque plus large sans perturbations supplémentaires de la qualité de vie des patients par rapport à la thérapie endocrinienne seule'.



Ces données de dernière minute seront présentées lors de la réunion annuelle 2023 du San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).







