Novartis : résultats positifs d'un essai pour l'OMD

(CercleFinance.com) - Novartis annonce les résultats positifs du premier essai de phase III de Beovu contre aflibercept chez des patients souffrant d'oedème maculaire diabétique (OMD). ' L'essai a atteint ses objectifs primaires et secondaires clés, démontrant la non-infériorité de Beovu par rapport à l'aflibercept 2 mg en termes de changement moyen de l'acuité visuelle la mieux corrigée (BCVA) à l'année 1 (semaine 52) ' indique le groupe. Dans un critère d'évaluation secondaire, Beovu a démontré une amélioration supérieure à celle de l'aflibercept dans le changement de l'épaisseur du sous-champ central (CST, un indicateur clé du liquide dans la rétine) sur la période de la semaine 40 à la semaine 52. Beovu a démontré un profil de sécurité global bien toléré comparable à celui de l'aflibercept ; en outre, le taux d'inflammation intraoculaire était équivalent entre Beovu et l'aflibercept. 'Ces données confirment notre forte croyance en Beovu en tant que thérapie potentielle pour les patients atteints de DME, et si elle est approuvée, elle offrira aux patients une nouvelle option de traitement pour contrôler leur maladie grâce à une meilleure résolution des réductions du liquide rétinien et des TSC' a déclaré Dirk Sauer, responsable mondial du développement, Novartis Pharma Ophthalmology.

