Novartis : résultats de phase 3 prometteurs dans la SMA

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi que les résultats d'une étude de phase 3 sur sa thérapie génique Zolgensma avaient montré des résultats encourageants dans le traitement de la forme la plus sévère de la SMA de type I. Le laboratoire suisse indique que près de deux-tiers des participants (65,6%) de l'étude ont bénéficié d'une amélioration de leur fonction motrice jamais observée chez les patients atteints de la maladie. Par ailleurs, plus de deux-tiers des patients (66,7%) n'avaient plus besoin d'assistance pour s'alimenter, ce qui constitue un indicateur important de la stabilisation ou de l'arrêt de la progression de la maladie selon Novartis. Ces données ont été publiées à l'occasion de la tenue du congrès virtuel de la World Muscle Society.

