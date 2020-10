Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : résultats de phase 2 positifs en néphrologie Cercle Finance • 26/10/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé lundi les résultats positifs d'une étude clinique de phase 2 concernant une nouvelle classe de médicament contre la glomérulopathie C3, une maladie des reins. L'étude a révélé que le nouveau médicament, baptisé iptacopan, avait permis de réduire la protéinurie, c'est-à-dire la présence de protéines dans les urines, de 49% au bout de 12 semaines de traitement. Novartis rappelle qu'une protéinurie anormale témoigne d'une inflammation des reins. L'iptacopan fait l'objet d'autres tests cliniques en néphrologie, notamment concernant la néphropathie à immunoglobulines A (IgA) et l'hémoglobinurie paroxystique nocturne.

