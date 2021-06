Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : résultats d'une étude du cancer de la prostate Cercle Finance • 03/06/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui que les résultats de l'étude de phase III VISION ont démontré une amélioration significative de la survie globale (OS) par rapport à SOC seul, chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) progressif et positif pour le PSMA. Ces résultats seront présentés lors de la session plénière de la réunion annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) le 6 juin. 'Les patients souffrant de CPRC métastatique qui ont progressé grâce aux traitements hormonaux et à la chimiothérapie contemporains ont peu d'options thérapeutiques significatives', a déclaré Michael J. Morris, MD.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.06%