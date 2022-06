Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: résultats d'étude positifs dans la leucémie information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 08:53









(CercleFinance.com) - Novartis annonce des résultats à long terme positifs pour l'essai clinique pivot ELIANA de Kymriah, chez les enfants et les jeunes adultes atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellules B récidivante ou réfractaire, avec un suivi de survie maximal de 5,9 ans.



Le groupe suisse précise que 55% des patients qui ont été traités par Kymriah étaient toujours en vie après plus de cinq ans, et que 44% de ceux qui ont connu une rémission dans les trois mois suivant la perfusion étaient toujours en rémission au bout de cinq ans.



Ces résultats, présentés lors du congrès 2022 de l'Association européenne d'hématologie (EHA), démontrent ainsi le potentiel curatif de Kymriah, la seule thérapie cellulaire CAR-T disponible pour ces patients qui avaient auparavant des options de traitement limitées.





