Novartis : résultats d'essais cliniques pour l'asthme

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé ce matin des données issues de l'essai clinique pivot de phase III de phase III portant sur PALLADIUM pour l'asthme, d'une durée de 52 semaines. Ces essais ont démontré que le QMF149, une association à dose fixe et à prise unique quotidienne d'acétate d'indacatérol et de furoate de mométasone (IND / MF) en cours de développement, était supérieur au furoate de mométasone (MF) à des doses moyennes et élevées pour améliorer la fonction pulmonaire, répondant au critère d'évaluation principal. Une supériorité statistiquement significative par rapport au MF seul a également été démontrée dans le critère d'évaluation secondaire principal d'amélioration de la maîtrise de l'asthme. D'autres analyses secondaires des critères d'efficacité ont montré des améliorations de la fonction pulmonaire lorsque l'on comparait l'IND / le MF à un traitement standard LABA / ICS (xinafoate de salmétérol / propionate de fluticasone - SFC). Ces résultats clés ont été présentés à la réunion de la British Thoracic Society, à Londres, au Royaume-Uni et seront soumis à la publication dans un journal scientifique.

