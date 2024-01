Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: résultat d'un essai phase III avec le Lutathera information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Novartis Lutathera® a réduit de manière significative le risque de progression de la maladie ou de décès de 72 % en tant que traitement de première intention pour les patients atteints de tumeurs neuroendocrines gastro-entéropancréatiques avancées.



Dans l'essai de phase III NETTER-2, Lutathera plus octréotide LAR a prolongé de manière significative la SSP médiane à 22,8 mois contre 8,5 mois avec l'octréotide LAR à forte dose chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines gastro-entéropancréatiques avancées (TNE-GEP) de grade 2 et 3 nouvellement diagnostiquées.



' Il s'agit du premier essai positif de phase III portant sur un traitement par radioligand en première intention, et les résultats globaux d'efficacité et de sécurité sont parmi les plus pertinents cliniquement observés à ce jour dans ce type de cancer avancé, répondant à un besoin non satisfait important pour les patients. avec des TNE-GEP avancées nouvellement diagnostiquées ', a déclaré Jeff Legos, responsable mondial du développement en oncologie chez Novartis.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +0.73%