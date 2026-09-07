Novartis recule, l'échec d'un essai clinique sur un médicament contre le cholestérol complique la situation pour son portefeuille de produits en développement

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(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5, 6 et 8)

L'action Novartis NOVN.S a chuté de 3,3% lundi matin après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans une étude très attendue, ce qui jette le doute sur l'approche thérapeutique et augmente la pression sur le laboratoire pharmaceutique suisse en vue de la publication prochaine de données concernant une thérapie génique.

Vendredi en fin de journée, Novartis a annoncé que son médicament, le pelacarsen , n'avait pas réduit le risque de crise cardiaque et d'AVC dans le cadre d'une vaste étude de phase avancée menée auprès de patients présentant un taux élevé de Lp(a), un facteur de risque héréditaire lié au cholestérol pour lequel il n'existe aucun traitement ciblé approuvé.

Les analystes avaient prévu un chiffre d’affaires annuel maximal compris entre 3 milliards (XX milliards d'euros) et 6 milliards (YY milliards d'euros) de dollars si le médicament s’avérait efficace.

Cet échec place également la barre plus haut pour les médicaments concurrents destinés à réduire la Lp(a), développés par Amgen AMGN.O et Eli Lilly LLY.N , qui mènent tous deux des essais cliniques de phase avancée pour leurs médicaments expérimentaux.

Ces données « marquent un revers significatif pour les traitements spécifiques visant à réduire le taux de Lp(a) », a écrit Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, dans une note, ajoutant que la réduction de cette protéine pourrait n’offrir qu’un bénéfice cardiaque modeste une fois que d’autres facteurs de risque, comme le cholestérol, sont déjà sous contrôle.

Cela accroît également la pression sur les résultats d’un médicament expérimental contre la dystrophie musculaire, le del-desiran, attendus au quatrième trimestre. Les analystes de Barclays ont déclaré que le succès de cet essai « est nécessaire pour justifier » le prix de 12 milliards (XX milliards d'euros) de dollars payé par Novartis dans le cadre de l’acquisition de ce médicament.

Les résultats d’une autre étude portant sur le remibrutinib, un anti-inflammatoire de Novartis, chez des patients atteints d’une affection cutanée appelée hidradénite suppurée, sont également attendus cette année. Ce médicament a donné de bons résultats lors d’un essai mené la semaine dernière chez des patients atteints de sclérose en plaques.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le récent succès de ce médicament contre la sclérose en plaques « devrait rendre les conclusions de l’étude sur le pelacarsen plus acceptables » pour les investisseurs.

À la clôture du marché vendredi, l’action Novartis avait progressé d’environ un cinquième depuis le début de l’année, portée par l’optimisme suscité par son portefeuille de produits en développement, alors même que le groupe fait face à une vague d’expirations de brevets pour ses médicaments plus anciens.