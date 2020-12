Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : recommandation positive pour Entresto Cercle Finance • 16/12/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Novartis annonce une recommandation positive du comité consultatif de la FDA des Etats-Unis concernant l'utilisation d'Entresto pour traiter les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (HFpEF). Une approbation au premier trimestre 2021 pourrait faire d'Entresto le premier traitement indiqué pour le traitement des deux principaux types d'insuffisance cardiaque chronique : avec fraction d'éjection préservée et avec fraction d'éjection réduite. 'Les patients HFpEF n'ont actuellement aucune option de traitement approuvée et font face à une aggravation des symptômes entraînant des hospitalisations fréquentes pour insuffisance cardiaque, des urgences et des visites urgentes au cabinet', ajoute le groupe.

