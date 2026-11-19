Le logo est visible dans la nouvelle usine de Novartis à Stein

LONDRES, 19 novembre (Reuters) - Novartis a ‌abaissé jeudi son objectif de chiffre d’affaires à moyen terme, ​le ramenant dans la partie basse de la fourchette qu’il avait annoncé un an plus tôt, à la veille de ​son événement annuel destiné aux investisseurs à Londres.

Le laboratoire pharmaceutique suisse a ​déclaré tabler sur une croissance ⁠annuelle de son chiffre d’affaires net de 5% à ‌taux directeur constants entre 2026 et 2031, contre une croissance de 5% à 6% jusqu’en 2030 ​anticipée précédemment.

Après une ‌série de revers subis en septembre lors d’études ⁠cliniques de phase avancée, qui ont conduit à un examen minutieux de la stratégie d’acquisitions, Novartis cherche désormais à ⁠renforcer la confiance ‌des investisseurs dans ses plans de croissance ⁠pour l’après-2030.

Le groupe est confronté à une forte expiration ‌de brevets. Des médicaments phares comme Entresto, un ⁠traitement cardiaque, subissent la concurrence de produits concurrents ⁠moins chers, soulevant ‌la question de savoir comment le groupe maintiendra sa croissance ​au cours de la ‌prochaine décennie, alors qu’un autre best-seller, Cosentyx, perdra son exclusivité.

Novartis prévoit que les ​ventes de son anti-inflammatoire Rhapsido, de son médicament contre le cancer du sein Kisqali et de son ⁠traitement contre la sclérose en plaques Kesimpta, entre autres, pourront compenser cette baisse.

De nouveaux médicaments expérimentaux, notamment l’ianalumab, l’abelacimab et le del-brax, pourraient venir renforcer le chiffre d’affaires.

(Rédigé par Bhanvi Satija et Marleen Kaesebier; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)