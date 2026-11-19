Novartis NOVN.S a abaissé jeudi son objectif de chiffre d’affaires à moyen terme, le ramenant dans la partie basse de la fourchette qu’il avait annoncé un an plus tôt, à la veille de son événement annuel destiné aux investisseurs à Londres.

Le laboratoire pharmaceutique suisse a déclaré tabler sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires net de 5% à taux directeur constants entre 2026 et 2031, contre une croissance de 5% à 6% jusqu’en 2030 anticipée précédemment.

Après une série de revers subis en septembre lors d’études cliniques de phase avancée, qui ont conduit à un examen minutieux de la stratégie d’acquisitions, Novartis cherche désormais à renforcer la confiance des investisseurs dans ses plans de croissance pour l’après-2030.

Le groupe est confronté à une forte expiration de brevets. Des médicaments phares comme Entresto, un traitement cardiaque, subissent la concurrence de produits concurrents moins chers, soulevant la question de savoir comment le groupe maintiendra sa croissance au cours de la prochaine décennie, alors qu’un autre best-seller, Cosentyx, perdra son exclusivité.

Novartis prévoit que les ventes de son anti-inflammatoire Rhapsido, de son médicament contre le cancer du sein Kisqali et de son traitement contre la sclérose en plaques Kesimpta, entre autres, pourront compenser cette baisse.

De nouveaux médicaments expérimentaux, notamment l’ianalumab, l’abelacimab et le del-brax, pourraient venir renforcer le chiffre d’affaires.

(Rédigé par Bhanvi Satija et Marleen Kaesebier; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)