Novartis: rachat du principal candidat de Clovis Oncology

(CercleFinance.com) - Clovis, une société biopharmaceutique américaine qui s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de céder son principal programme clinique en cours de développement.



L'entreprise basée à Boulder (Colorado) a accepté de vendre au géant suisse de la santé son candidat de radiothérapie ciblée 'FAP-2286', un agent d'imagerie censé détecter le cancer chez les patients atteints de tumeurs solides.



Le FAP-2286 est un agent de thérapie par radionucléide ciblée par peptide (PTRT) visant la protéine d'activation des fibroblastes (FAP).



L'accord prévoit le versement d'un montant initial de 50 millions de dollars auquel pourraient s'ajouter 333,75 millions de dollars de paiements d'étape puis 297 millions en fonction de l'atteinte de certains objectifs commerciaux.





