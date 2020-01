Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : rachat des activités d'Aspen GI au Japon finalisé Cercle Finance • 31/01/2020 à 07:53









(CercleFinance.com) - Sandoz, la division de génériques de Novartis, annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité japonaise d'Aspen Global Incorporated, filiale d'Aspen Pharmacare, conformément à l'accord signé en novembre dernier. Pour rappel, l'accord prévoit un paiement initial de 300 millions d'euros, auquel pourraient s'ajouter des paiements différés ne devant pas excéder 100 millions. Le portefeuille d'Aspen au Japon, d'environ 20 produits, représente des ventes annuelles de 130 millions d'euros. Cette transaction permet à Sandoz de renforcer sa position au Japon, troisième marché mondial des génériques, mais aussi de renforcer sa présence sur le canal hospitalier en se dotant dans ce pays d'une organisation dédiée.

