Novartis: projet de scission de Sandoz information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 08:20

(CercleFinance.com) - Novartis annonce son intention de séparer de Sandoz, sa division génériques et biosimilaires, en une nouvelle société autonome cotée en bourse de Zurich, par le biais d'une scission à 100%, opération dont la finalisation est prévue pour le second semestre 2023.



Le géant pharmaceutique helvétique explique que cette scission vise à 'maximiser la valeur pour ses actionnaires', en leur permettant de participer pleinement à la croissance future potentielle de Sandoz et de Novartis Innovative Medicines.



La transaction devrait être généralement neutre sur le plan fiscal pour Novartis et est assujettie aux conditions du marché, aux avis et décisions fiscales anticipées, ainsi qu'aux approbations finales du conseil d'administration et des actionnaires.