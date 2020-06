Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : programme contre la drépanocytose en Afrique Cercle Finance • 18/06/2020 à 13:28









(CercleFinance.com) - Novartis et ses partenaires ont annoncé l'expansion du programme de lutte contre la drépanocytose en Afrique de l'Est avec la signature de deux nouveaux protocoles d'accord avec les ministères de la Santé de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le programme poursuit ses progrès au Ghana avec plus de 2 000 patients traités par hydroxyurée dans 11 centres de traitement à travers le pays. Novartis prévoit de déployer le programme dans un total de 10 pays africains d'ici 2022. Environ 1 000 enfants en Afrique naissent chaque jour avec une SCD et plus de la moitié mourront avant l'âge de cinq ans. ' En cette période d'incertitude mondiale, il est encore plus important de soutenir les personnes atteintes de maladies chroniques comme la drépanocytose', a déclaré le Dr Patrice Matchaba, chef de groupe Santé mondiale et responsabilité d'entreprise chez Novartis.

