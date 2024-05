Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: présentera des résultats à l'ASCO et l'EHA information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Novartis présentera des résultats provenant de plus de 60 recherches, incluant des études initiées par des chercheurs, lors de l'assemblée annuelle 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et du congrès hybride 2024 de l'Association européenne d'hématologie (EHA).



Les résultats primaires d'ASC4FIRST, une étude pivot de phase III sur Scemblix® (asciminib) par rapport aux inhibiteurs de tyrosine kinase standard (imatinib, nilotinib, dasatinib et bosutinib) chez des patients nouvellement diagnostiqués atteints de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif en phase chronique (LMC-PC Ph+) seront présentés lors du programme de presse officiel de l'ASCO et lors de la séance plénière de l'EHA.



'Malgré les progrès réalisés, les personnes atteintes de LMC continuent de lutter pour trouver un traitement qui soit à la fois efficace et tolérable pour elles au moment du diagnostic et par la suite. Nous sommes impatients de partager l'analyse primaire de l'étude pivot de phase III ASC4FIRST, qui s'appuie sur notre expérience de plus de 20 ans pour transformer les soins apportés aux personnes atteintes de LMC ', a déclaré Jeff Legos, Executive Vice President, Global Head of Oncology, Novartis.



'Avec ces données prometteuses, une nouvelle analyse de l'essai NATALEE chez des patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce sans envahissement ganglionnaire et des mises à jour supplémentaires de notre portefeuille RLT, nous poursuivons nos efforts pour réimaginer la médecine pour les personnes atteintes d'un cancer, en partenariat avec la communauté scientifique.'





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.20%