Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : présente une étude pour le cancer du poumon Cercle Finance • 04/06/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé les premières données publiées sur la survie globale (OS) mature et le taux de réponse global (ORR) mis à jour après un traitement par Tabrecta (capmatinib) chez des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique (NSCLC) METex14. Les données de l'étude multi-cohorte multi-cohorte GEOMETRY mono-1 en cours seront présentées aujourd'hui lors de la réunion scientifique virtuelle annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). ' Tabrecta (capmatinib) a montré une survie globale médiane (OS) de 20,8 mois chez les patients naïfs de traitement et 13,6 mois chez les patients précédemment traités dans la première publication des données matures 1,2 ' indique le groupe.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +0.50%