Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : présente ses résultats pour la sclérose en plaques Cercle Finance • 11/09/2020 à 17:46









(CercleFinance.com) - Novartis va présenter des données à ACTRIMS-ECTRIMS pour Kesimpta (ofatumumab) chez des adultes nouvellement diagnostiqués naïfs de traitement atteints de sclérose en plaques récurrente. Ces données soutiennent encore Kesimpta comme une option de traitement de premier choix pour les adultes atteints de RMS. ' Ces données encourageantes montrent que les patients nouvellement diagnostiqués et naïfs de tout traitement peuvent bénéficier d'une moindre activité de la maladie lorsqu'ils sont traités par Kesimpta ', a déclaré le Dr Amit Bar-Or, Université de Pennsylvanie.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange +0.94%