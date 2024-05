Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: présente les résultats de son OPA sur MorphoSysy information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Novartis annonce remplir toutes les conditions de l'offre publique d'achat pour acquérir MorphoSys pour 68 E par action en espèces.



Novartis BidCo, une filiale de Novartis, a en effet annoncé aujourd'hui le résultat de son offre publique d'achat volontaire sur les actions de MorphoSysy compris toutes les actions représentées par MorphoSys American Depositary Shares (ADS).



À l'expiration de la période d'acceptation à minuit le 13 mai 2024, l'offre a été acceptée par environ 79,6% du capital social total de MorphoSys.



Toutes les conditions de l'Offre, y compris le seuil minimum d'acceptation de 65 %, étaient remplies à la fin de la période d'acceptation. Le règlement-livraison des actions apportées lors de la période d'acceptation initiale est prévu pour le 23 mai 2024.



La période d'acceptation légale supplémentaire devrait se terminer le 30 mai 2024 à minuit. Pendant cette période, les actionnaires n'ayant pas apporté leurs actions MorphoSys, y compris les actions représentées par MorphoSys ADS, peuvent toujours accepter l'Offre.



La transaction renforce le pipeline de Novartis dans le domaine de l'oncologie, en ajoutant le pelabresib, un inhibiteur de BET à un stade avancé pour la myélofibrose, et le tulmimetostat, un double inhibiteur expérimental à un stade précoce d'EZH2 et d'EZH1 pour les tumeurs solides ou les lymphomes.





