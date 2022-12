Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: présente les bénéfices de Pluvicto information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:16









(CercleFinance.com) - Pluvicto de Novartis présente un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement significatif en termes de survie sans progression radiographique chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (PSMA-positif).



L'étude de phase III a atteint le critère principal de survie sans progression radiographique chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration PSMA-positif qui ont été traités par un inhibiteur de la voie des récepteurs androgènes.



Pluvicto devient la première thérapie radioligand ciblant la PSMA à démontrer un bénéfice clinique chez les patients atteints de mCRPC avant de recevoir une chimiothérapie à base de taxane, répondant ainsi à un besoin important non satisfait.



Les résultats seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et soumis aux autorités réglementaires pour approbation en 2023.



' Nous sommes impatients de discuter de ces données avec les autorités de santé afin d'apporter cette nouvelle option de traitement précoce innovante à beaucoup plus de patients atteints de cancer de la prostate ', a déclaré Shreeram Aradhye, M.D., Président, Global Drug Development et Chief Medical Officer, Novartis.





