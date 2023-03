Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novartis: présente de nouvelles données pour Zolgensma information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 11:05

(CercleFinance.com) - Novartis a présenté de nouvelles données qui soulignent le bénéfice transformationnel et durable de Zolgensma ® (onasemnogene abeparvovec), une thérapie génique essentielle à usage unique pour le traitement de l'amyotrophie spinale (AMS).



Zolgensma démontre une durabilité soutenue jusqu'à 7,5 ans après l'administration et 100 % d'atteinte de tous les jalons évalués chez les enfants traités avant l'apparition des symptômes de la SMA.



' Les dernières données de deux études de suivi à long terme (LTFU), LT-001 et LT-002, montrent l'efficacité et la durabilité continues de Zolgensma dans une gamme de populations de patients, avec un profil bénéfice-risque global qui reste favorable ' indique le groupe.



' Ces enfants ont maintenant une meilleure qualité de vie, très différente de ce à quoi on s'attendrait s'ils n'avaient pas reçu de traitement. Je suis ravi de voir les nouvelles possibilités qui s'ouvrent aux enfants, à leurs familles et à d'autres personnes qui peuvent désormais recevoir ce traitement ' a déclaré le Dr Jerry R. Mendell du Nationwide Children's Hospital.