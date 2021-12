Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: présente de nouvelles données pour le Scemblix information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 12:26









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que le Scemblix démontre un taux de réponse soutenu dans le suivi de 48 semaines chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Ces nouvelles données sont issues de l'essai de phase III ASCEMBL de Scemblix (asciminib).



Dans cette analyse, présentée à la 63e american society of hematology Annual Meeting & Exposition (ASH), le taux de réponse moléculaire majeure (MMR) à 48 semaines était de 29,3% pour les patients traités par Scemblix contre 13,2% pour les patients du Bosulif.



La proportion de patients traités par Scemblix ayant présenté des effets indésirables conduisant à l'arrêt du traitement était plus de trois fois inférieure à celle du bras Bosulif.



' Scemblix offre une option de plus en plus éprouvée pour les patients atteints de LMC qui ont déjà essayé deux ou plusieurs ITK, et adopte une approche différente de l'inhibition ciblée pour mieux gérer la LMC ', a déclaré le Dr Michael J. Mauro, chef du programme de néoplasmes myéloprolifératifs au Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK).





