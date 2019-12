Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : présentation d'un pipeline de médicaments Cercle Finance • 05/12/2019 à 11:02









(CercleFinance.com) - Novartis a plus de 25 blockbusters potentiels dans son portefeuille, comme l'a souligné aujourd'hui le fabricant de médicaments suisse lors de sa journée de recherche et développement à Londres. La société a 60 projets en cours de phase 2, avec plus de 10 composés qui passeront en phase 3 ou aux essais pivots chaque année en 2020 et 2021. Plus de 90% devraient être les premiers dans leur classe ou les premiers dans l'indication, a indiqué le groupe. Novartis a ajouté que le pipeline en phase finale comporte également des lancements de phase 3 qui favoriseront la croissance à moyen terme. Le groupe biopharmaceutique compte en particulier sur d'importants lancements à court terme, notamment l'ofatumumab dans le traitement de la sclérose en plaques récidivante et le canakinumab dans le cancer du poumon. Environ 90 nouvelles molécules nouvelles innovantes sont en train de sortir de son institut de recherche biomédicale, a précisé le groupe. Il convient également de noter que Novartis a lancé son offre publique d'achat de 9,7 milliards de dollars visant l'acquisition de la totalité des actions de The Medicines Company, en espèces.

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange +1.23%