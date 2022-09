Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: pénalisé par une note de broker information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 12:26









(CercleFinance.com) - Novartis accuse jeudi la deuxième plus forte baisse de l'indice SMI de à la Bourse de Zurich après que Credit Suisse a abaissé son opinion sur le titre à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 88 à 78 francs suisses.



Dans une note de recherche, le bureau d'études prévient que le groupe pharmaceutique suisse va devoir faire face à un cycle de pertes de brevets avec un nombre limité de nouveaux projets, ce qui le conduit à identifier d'autres opportunités ailleurs au sein du secteur.



Vers 12h20, Novartis perd 0,6%s, tandis que le SMI progresse de 0,3%. Le titre accuse un repli limité de l'ordre de 3% depuis début janvier.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.42%