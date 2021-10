Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : partenariat avec le Global Heart Hub information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi la conclusion d'un partenariat avec le Global Heart Hub, une organisation regroupant des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Ensemble, les deux partenaires disent vouloir lancer une initiative commune, baptisée 'Invisible Nation', visant à constituer un réseau susceptible d'apporter un changement 'systémique' à la prise en charge des maladies cardiaques. Novartis et le Global Heart Hub expliquent que l'objectif est de prévenir un grand nombre des 15 millions de décès annuels liés aux maladies cardiovasculaires, dont une grande partie pourrait selon eux être évités. A en croire les deux parties, la plupart des Etats sont encore très éloignés de l'objectif fixé par l'OMS consistant à réduire de 25% la mortalité associée aux troubles cardiaques d'ici à 2025. Basé à Galway (Irlande), le Global Heart Hub est une plateforme permettant aux organisations de patients atteints d'une maladie cardiovasculaire de partager leurs points de vue, d'apprendre les meilleures pratiques et d'améliorer la sensibilisation des maladies cardiaques.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.05%