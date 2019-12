Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : opinion positive pour Beovu dans la DLMA humide Cercle Finance • 13/12/2019 à 13:30









(CercleFinance.com) - Novartis annonce avoir reçu du CHMP de l'Agence Européenne du Médicament (EMA) une opinion positive pour Beovu (brolucizumab 6 mg), comme produit expérimental pour le traitement de la dégénération maculaire liée à l'âge (DLMA) humide. Le laboratoire pharmaceutique précise que cette opinion se fonde sur des données issues d'essais cliniques de phase III, ayant démontré une non infériorité par rapport à aflibercept dans le changement moyen de l'acuité visuelle corrigée au mieux après un an.

