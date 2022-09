Novartis: Oddo réitère son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours à 96 CHF sur le titre Novartis.



'La société entend étendre son empreinte aux US en passant de numéro 10 à 5', relève Oddo après la réunion d'analystes hier à Bâle, 'grâce à des recrutements de talents US, une part plus importante de patients US dans les essais, etc.'.



Les aires thérapeutiques clés restent inchangées : cardiovasculaire, immunologie, neuroscience, tumeurs solides et hématologie. 'Trois produits sont à suivre avec attention', note également Oddo, 'l'iptacopan, le pelacarsen et le remibrutinib'.



Pour l'analyste, la combinaison des médicaments phares à savoir Cosentyx, Entresto, Kisqali, Kesimpta, Zolgensma et Leqvio et du renouvellement de portefeuille progressif 'devrait permettre au groupe d'atteindre ses objectifs'.



En conclusion, 'une pointe de déception', pour Oddo due au 'manque d'annonce transformante et des catalyseurs plutôt lointains'.