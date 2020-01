Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : obtient l'approbation de l'UE pour Mayzent Cercle Finance • 20/01/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments suisse Novartis a déclaré avoir obtenu l'approbation des autorités européennes pour le traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques secondaire évolutive avec maladie active. Novartis a déclaré que la Commission européenne a approuvé Mayzent pour le traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques progressive secondaire avec une maladie active mise en évidence par des rechutes ou des caractéristiques d'imagerie de l'activité inflammatoire. Ces patients n'avaient pas, jusqu'à présent, de traitements par voie orale qui s'étaient révélés efficace pour retarder la progression, selon le groupe. Le groupe souhaite que les patients européens puissent commencer à bénéficier de ce traitement 'le plus rapidement possible'. On estime que jusqu'à 80% des patients atteints de sclérose en plaques rémittente finiront par passer à une sclérose en plaques progressive secondaire.

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange +0.19%