Novartis : obtention de droits sur des thérapies ciblées Cercle Finance • 30/03/2021 à 10:37









(CercleFinance.com) - Novartis annonce avoir obtenu les droits mondiaux exclusifs pour développer et commercialiser des applications thérapeutiques pour une bibliothèque d'agents de ciblage des protéines d'activation des fibroblastes (FAP), y compris FAPI-46 et FAPI-74. Ces droits ont été obtenus dans le cadre d'un accord avec iTheranostics, qui comprend également des droits co-exclusifs pour Novartis pour développer des applications d'imagerie pour ces actifs initialement développés à l'Université de Heidelberg. Novartis explique que la FAP est exprimée à de faibles niveaux dans la plupart des tissus adultes normaux, mais surexprimée dans les cancers courants, en particulier sur les fibroblastes associés au cancer qui forment le stroma tumoral.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.57%