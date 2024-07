Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: objectif de profit relevé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Novartis annonce viser désormais en 2024, un résultat opérationnel core en croissance entre le milieu et le haut de la fourchette des 10 à 20%, et non plus entre le bas et le milieu de cette fourchette.



Le groupe helvétique, qui maintient par ailleurs sa prévision annuelle d'une croissance des ventes 'entre un chiffre élevé et deux chiffres bas', justifie ce relèvement par un 'élan toujours fort de ses principaux moteurs de croissance'.



Sur son premier semestre, le laboratoire pharmaceutique a réalisé un BPA core de 3,77 dollars et un résultat opérationnel core de 9,49 milliards de dollars, en hausses respectives de 22% et 21% à taux de changes constants (TCC).



A 24,3 milliards, son chiffre d'affaires net s'est accru de 11% à TCC, soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 15 points, la concurrence des génériques et l'érosion des prix ayant pesé par contre à hauteur de deux points chacune.





Valeurs associées NOVARTIS 97,15 CHF Swiss EBS Stocks -1,93%