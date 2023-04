Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: nouvelles données sur la sclérose en plaques information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - Novartis présente de nouvelles données sur cinq ans sur les résultats en matière d'invalidité et l'innocuité de Kesimpta® (ofatumumab) chez les personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente.



Une analyse distincte a montré que le traitement par Kesimpta jusqu'à cinq ans était bien toléré, sans qu'aucun risque nouveau ou accru n'ait été identifié.



'Avec un traitement Kesimpta continu, les indicateurs clés de la progression de l'invalidité et du changement du volume cérébral ont montré que la plupart des patients restaient exempts de progression de la maladie jusqu'à cinq ans', a déclaré le chercheur principal Jeffrey A. Cohen, MD, de l'Institut neurologique de la Cleveland Clinic.



' Avec l'analyse de l'innocuité sur cinq ans, ces données confirment que ce traitement est une option de traitement efficace et bien tolérée pour les personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente '.



Ces données seront présentées lors de la réunion annuelle de l'American Academy of Neurology (AAN) qui se tiendra à Boston et virtuellement du 22 au 27 avril 2023.





