Novartis : nouvelles données positives pour Lutathera

(CercleFinance.com) - Novartis fait part d'une amélioration cliniquement pertinente des données de survie globale médiane, dans l'analyse finale de l'étude pivot NETTER-1 évaluant sa thérapie ciblée par radioligand Lutathera, avec une différence de 11,7 mois par rapport au bras témoin. Le groupe de santé suisse rappelle que cette étude de phase 3 a évalué le traitement par Lutathera combiné au meilleur traitement standard, chez des patients atteints de tumeurs neuroendocrines de l'intestin moyen inopérables. Le profil d'innocuité s'est montré cohérent avec les résultats précédemment rapportés. Pour rappel, l'analyse primaire de l'essai précédemment rapportée a démontré une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression.

