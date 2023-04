Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: nouvelle formulation d'Hyrimoz approuvée en Europe information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - Sandoz, la division de génériques et biosimilaires de Novartis, annonce que la Commission européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne pour une formulation à haute concentration sans citrate de son biosimilaire Hyrimoz.



'L'agrément porte sur toutes les indications couvertes par le médicament de référence (Humira) : maladies rhumatismales, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, psoriasis en plaques, uvéite et hidrosadénite suppurée', précise-t-elle.



Selon le groupe de santé suisse, cette formulation d'adalimumab à la concentration de 100 mg/mL (au lieu de 50 mg/mL) 'offre aux patients une expérience améliorée, mais familière grâce à une commodité accrue et à un volume d'injection réduit'.





