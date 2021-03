Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : nouvelle directrice juridique Cercle Finance • 22/03/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - Novartis annonce la nomination de Karen L Hale au poste de directrice juridique. Sous l'autorité directe du directeur général (CEO) Vas Narasimhan, elle deviendra membre du comité exécutif à compter du 15 mai. Karen L Hale sera basée à Bâle, en Suisse, et succèdera à Shannon Klinger. Tom Kendris continuera d'être directeur juridique par intérim jusqu'à ce qu'elle rejoigne le laboratoire pharmaceutique helvétique. Apportant à Novartis plus de 20 ans d'expérience juridique dans l'industrie pharmaceutique, Karen L Hale occupait précédemment le poste de vice-présidente, avocate générale adjointe chez le groupe américain AbbVie.

