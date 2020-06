Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : nouvel avis positif du CHMP pour Cosentyx Cercle Finance • 26/06/2020 à 14:01









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi avoir reçu un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments concernant sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'une version pédiatrique du Cosentyx, son traitement contre le psoriasis. Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) avait déjà recommandé, au mois d'avril, l'approbation du Cosentyx pour le traitement des patients adultes atteints de spondyloarthrite axiale non radiographique active, une maladie caractérisée par des maux de dos inflammatoires chroniques. Novartis rappelle qu'il vise une autorisation du Cosentyx, un nouveau type d'immunosuppresseur, dans 10 indications différentes au cours des 10 prochaines années.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange +2.63%