Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: ne serait plus en négociation avec Cytokinetics information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 10:24









(CercleFinance.com) - La direction de Novartis aurait décidé de ne pas poursuivre les négociations pour l'acquisition de la société Cytokinetics selon la Wall Street Journal.



Un accord d'acquisition devait être annoncé cette semaine après plusieurs mois de négociations.



Cette décision de Novartis aurait été prise au cours des 2 derniers jours selon le WSJ. Mais toujours selon le quotidien, le groupe pourrait toutefois revenir à la table des négociations. La direction de Cytokinetics pourrait également décidée de ne plus être à vendre et de réaliser une augmentation de capital rapporte les analystes d'Invest Securities.



Plusieurs groupes seraient également en discussion pour cette acquisition comme AstraZeneca et J&J selon le journal.



' Cytokinetics est une société de biotechnologie qui évolue dans le domaine des myopathies et développe des activateurs et inhibiteurs musculaires à petites molécules pour traiter les maladies caractérisées par une fonction musculaire compromise, notamment l'insuffisance cardiaque, la cardiomyopathie hypertrophique (maladie HCM) et les maladies neuromusculaires ' indique Invest Securities.



' Le portefeuille clinique est riche de 5 programmes évaluant 4 produits différents dont 2 programmes de Ph III, une soumission auprès de l'EMA étant en cours pour le programme le plus avancé dans l'insuffisance cardiaque ' rajoute le bureau d'analyses.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +0.34%