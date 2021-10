Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : les prévisions de BPA d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - L'analyste estime que Novartis a annoncé un chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre largement conforme au consensus, tant pour Pharma que pour Sandoz avec une bonne performance des principaux moteurs de croissance. L'EBIT sous-jacent de Sandoz a été conforme, tandis que l'EBIT de Pharma a progressé de 4%, bénéficiant de la part plus élevée de Xolair aux Etats-Unis précise le bureau d'analyses. ' Avant la fin de 2022, nous attendons une mise à jour pour savoir si Sandoz sera maintenu au sein de Novartis ou séparé du groupe. Ces dernières années, Sandoz a été un frein à la croissance des ventes (-1% CAGR 2016-21) en raison de l'érosion de l'activité aux Etats-Unis ' indique Credit Suisse. ' Nous augmentons les marges de Pharma et diminuons les marges de Sandoz conformément aux prévisions actualisées de l'entreprise pour l'exercice 2021. Nous réduisons le BPA de 1% en moyenne sur la période 2021-2026. Novartis vise des marges élevées de 30% d'ici 2025 (CSe Group : 34,2%, Pharma : 37.2%) '. Credit Suisse confirme sa note Neutre sur la valeur et l'objectif de cours de 90 francs suisses. ' Nous pensons que Novartis doit encore prouver sa capacité à créer de la valeur dans les nouveaux lancements et les nouvelles technologies dans le pipeline émergent ' rajoute l'analyste. ' Novartis se négocie sur un PER de 12,9x en 2022, soit une décote de 23% par rapport à ses pairs de l'UE '.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -2.38%