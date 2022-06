Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: les activités reprennent en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 11:43









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé mercredi soir qu'il avait repris ses activités en Ukraine, tout en se pliant aux protocoles de sécurité en vigueur dans le pays.



Dans un communiqué, le laboratoire bâlois précise avoir redémarré ses opérations 'à distance', avec l'objectif de permettre au pays ravagé par la guerre de pouvoir bénéficier de certains métiers jugés 'critiques' ou 'de base'.



Depuis le début de la guerre, Novartis estime avoir livré plus d'un million de boîtes d'antibiotiques, d'antalgiques, de médicaments cardiovasculaires et de traitements oncologiques à l'Ukraine et à ses régions limitrophes, pour un montant total représentant plus de 25 millions de dollars.



'Nous restons déterminés à fournir un accès aux médicaments aux patients dans tous les pays où nous opérons', indique le groupe, qui précise toutefois vouloir respecter les sanctions internationales prononcées contre la Russie.





