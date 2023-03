Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: les actionnaires votent la hausse du dividende information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Novartis, réunis aujourd'hui en assemblée générale, ont approuvé toutes les résolutions qui étaient proposées par le conseil d'administration, dont une nouvelle augmentation de dividende.



Cette 26ème hausse consécutive du coupon depuis la création de Novartis en 1996 a été validée, ce qui va permettre aux actionnaires de bénéficier d'un paiement de 3,20 francs suisses par action, soit une progression de 3%.



Le versement du dividende annuel 2022 sera effectué à compter du 13 mars, sur la base d'un ratio de distribution du flux de trésorerie disponible (FCF) d'environ 61%, soit un rendement du dividende de 4%.



Les actionnaires ont également réélu Joerg Reinhardt en tant que président du conseil d'administration, ainsi que tous les membres du conseil qui sollicitaient leur réélection, pour un an.



Ils ont également approuvé l'annulation de 126 millions d'actions rachetées en vue de la réduction du capital de l'entreprise, à hauteur de quelque 63,1 millions de francs suisses.



Enfin, les actionnaires ont autorisé le conseil d'administration, en plus de l'autorisation restante de 7,4 milliards de francs suisses, à racheter des actions jusqu'à un maximum de 10 milliards de francs jusqu'en 2026.





