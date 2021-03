Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : les actionnaires approuvent le dividende Cercle Finance • 02/03/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi que ses actionnaires avaient approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration au cours de l'assemblée générale annuelle du groupe biopharmaceutique, tenue à Bâle aujourd'hui. Les actionnaires ont notamment ratifié une hausse du dividende de 1,7%, à trois francs suisses par action, sa 24ème augmentation consécutive depuis la création du groupe en 1996. Les actionnaires ont également réélu pour un an Joerg Reinhardt au poste de président du conseil d'administration, ainsi que tous les membres qui se s'étaient portés candidats à une réélection. Les actionnaires ont également validé l'annulation de 32,6 millions d'actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions pour 2020 de nouveaux rachats d'actions, pour un montant maximal de 10 milliards de francs suisses jusqu'en 2024. A noter enfin que l'assemblée générale a approuvé un amendement prévoyant de remplacer la limite d'âge actuelle par une limite de mandat qui interdirait à un membre de siéger au conseil d'administration pendant plus de 12 ans.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +1.51%